В Одессе почтили память жертв войны

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, по случаю Дня скорби и чествования жертв войны в Одессе состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу.

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В церемонии на Аллее Славы, в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, председатель областного совета Анатолий Урбанский, представители руководства областной государственной администрации, командование Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, ветераны и участники войны, представители Вооруженных сил Украины, духовенства, руководители районных администраций и т. д.

Память погибших почтили минутой молчания. Возложение венков и цветов сопровождалось оружейным салютом.

Справка УНИАН. День скорби и чествования памяти жертв войны был введен накануне 60-й годовщины начала войны 1941-1945 гг. согласно Указу Президента Украины №1245 от 17 ноября 2000 г.