Цены на недвижимость будут зависить от нового парламента

Ситуация на рынке недвижимости во многом будет зависеть от дееспособности нового состава Верховной Рады. Такое мнение высказал президент Украинской строительной ассоциации Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

Он отметил, что на данный момент для развития рынка недвижимости необходимо на законодательном уровне решить целый ряд принципиальных и безотлагательных вопросов. «Это и механизм защиты прав инвесторов, и установление прозрачных механизмов отвода земли под строительство, и ответственность государства за реализацию инвестиционных проектов, соблюдение существующих правил и процедур и пр.», - пояснил Л. ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Комментируя выборы столичного головы и в Киевсовет, президент УСА акцентировал внимание на том, что все участники избирательного процесса обещали сделать рынок недвижимости прозрачным. «Это касается и тех сил, которые победили. Все понимают важность этого вопроса. Но самое главное – реализовать на практике данные избирателю обещания», - подчеркнул Л. ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Справка УНИАН. Украинская строительная ассоциация создана в мае 2005 года, в нее вошли свыше 80 инвестиционно-строительных компаний. Своей целью УСА считает улучшение инвестиционного климата и развитие строительной отрасли в Украине. В компаниях УСА работают около 120 тыс. человек.