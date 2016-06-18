Гройсман почтил память жертв теракта 11 сентября в США

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман почтил память жертв теракта 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает Правительственный портал. Читайте такжеГройсман встретился с Маккейном и поблагодарил за поддержку Украины в "трудное историческое время" Глава правительства возложил венок у символического "Дерева выживших" в Нью-Йорке. Владимир Гройсман также осмотрел Мемориалы 9/11 и почтил память жертв трагедии минутой молчания.

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