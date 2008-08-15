В Украине 80% новорожденных попадают в группу риска

Представители медицины призывают население Украины употреблять йодированную соль для преодоления дефицита йода в организме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на пресс-конференции на тему: «Проблема йододефицита в мире, Украине и Винницкой области», которая прошла в помещении Винницкой облгосадминистрации 14 августа.

Как отметил, в частности, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, профессор Игнат МАТАСАР, который исследовал фактическое состояние питания населения и особенно беременных женщин, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, недостаточное, несбалансированное, дефицитное питание не только снижает возможность организма противостоять действию негативных факторов, но и способствует возникновению как острых, так и хронических болезней.

По данным И.МАТАСАРА, 80% новорожденных имеют риск развития необратимого нарушения мозга из-за низкого уровня потребления йода матерями во время беременности. Недостаток микронутриентов в ежедневном питании в течение раннего развития вызывает риск отставания в психическом и физическом развитии детей и другие заболевания, связанные с дефицитом йода, например такие, как зоб.

И.МАТАСАР сказал, что устойчивое преодоление дефицита йода путем употребления йодированной соли является одной из приоритетных задач, решение которой поддерживается ЮНИСЕФ, "но, фактически все зависит от принятия Верховной Радой Закона «Об общем йодировании соли".

В свою очередь заведующий кафедрой эндокринологии Винницкого медицинского университета Марина ВЛАСЕНКО подчеркнула, что дефицит йода остается важной проблемой здравоохранения на всей территории Украины.

"Недостаток йода в почве, низкий уровень осведомленности и бедность привели к тому, что дефицит йода является серьезной проблемой для здоровья детей и всего населения Украины", - отметила она.

М.ВЛАСЕНКО сообщила, что исследования последних лет показывают, что во многих регионах Украины распространенность диффузного нетоксичного зоба в популяции превышает 5% - это связывает большинство случаев с недостаточностью употребления йода.

Представители медицины, санэпидемстанции, управления торговли главного управления экономики Винницкой облгосадминистрации, а также предприниматели, которые принимали участие в мероприятии, считают, что проведение массовых медицинских мероприятий по борьбе с зобной эндемией будет способствовать не только общему оздоровлению детей и подростков, улучшению биологического качества и продолжительности их жизни, сохранению интеллектуального уровня населения, но и станет проявлением заботы о репродуктивной функции нынешнего поколения и здравоохранении потомков.

Кроме того, все участники пресс-конференции отметили, что соль, йодированная по современным технологиям, сохраняет йод во время приготовления пищи, а потому идеально подходит для консервирования, соления и маринования. Также йодированная соль предупреждает быструю утомляемость, увеличение щитовидной железы, что помогает быть более энергичными, активными и жизнерадостными.