На Днепропетровщине контрактник повесился за день до окончания службы

Об этом сообщает citysite.dp.ua.

"25-летний Евгений Василенко недавно вернулся из отпуска в расположение в Гвардейском. В этом году сыграли свадьбу, дома ждала жена и трехмесячный малыш. Да и служить ему оставалось всего-ничего - срок контракта истекал завтра, 17 июня", - рассказывает его зять Олег Нессен.

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Последние два дня служащий 1 батальона 25 бригады ВДВ не отвечал на звонки близких. Только сегодня семье сообщили: Евгения нашли повешенным. Родственники не верят, что молодой и счастливый мужчина мог свести счеты с жизнью. И подозревают, что это может быть умышленное убийство.

В полиции подтвердили факт смерти контрактника. Начато уголовное производство по ст. 115 «Умышленное убийство». Если будет доказан факт самоубийства, дело переквалифицируют.