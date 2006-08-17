Таможенники изъяли у гражданки Узбекистана три Корана

Работники таможенного поста «Красноперекопск» Крымской таможни во время таможенного оформления домашних вещей гражданки Узбекистана, следовавшей на постоянное место проживания в Крым, обнаружили три Корана, которые не были задекларированы должным образом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, эти книги инспектора таможни обнаружили в чемодане с одеждой, проводя досмотр контейнера гражданки на железнодорожной станции в Джанкое. Женщина не указала Кораны в таможенной декларации.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил, священные книги переданы на экспертизу для определения их реальной исторической ценности.