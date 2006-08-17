В Ивано-Франковске установят памятник Степану Бандере
14:58, 17 августа 2006Общество
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На Европейской площади
Городская власть Ивано-Франковска планирует установить памятник лидеру Организации Украинских националистов Степану Бандере.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС.
Предполагается, что памятник изготовят в камне и установят на Европейской площади областного центра на углу улиц Степана Бандеры и Евгения Коновальца. В советское время на этой площади стоял танк – символ советской армии.
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