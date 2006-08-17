Ющенко и Стельмах обсудили ситуацию на валютном рынке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ ситуацию на валютном рынке.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, собеседники отметили положительные тенденции в экономике, заложенные предыдущим правительством, а также необходимость их сохранения нынешним Кабинетом Министров.

Также речь шла о значительном увеличении объемов кредитования и вкладов населения, особенно долгосрочных, что свидетельствует о росте доверия граждан к украинским банкам и национальной валюте. Это, в свою очередь, дает возможность кредитовать проекты долговременного характера.

Президент выразил пожелание особое внимание уделять кредитованию проектов в социальной сфере, сельском хозяйстве и энергосбережении.

Обсуждая инвестиционную политику, Президент и глава Нацбанка отметили баланс внешних инвестиций, сказав, что важным фактором для прихода инвесторов является стабильный курс гривни.

Председатель НБУ доложил Президенту о шагах, которые предпринимает его ведомство для сохранения стабильного курса национальной валюты. На протяжении двух месяцев Национальный банк выкупил свыше 1 млрд. долларов США для поддержки курса. В.СТЕЛЬМАХ отметил значительное увеличение валютного авуара Украины, по отношению к уровню предыдущих лет.

Также речь шла о мероприятиях, запланированных НБУ на начало сентября к 10-й годовщине введения гривни.

В.СТЕЛЬМАХ подчеркнул, что введение гривни, проведенное тогдашним руководителем НБУ В.ЮЩЕНКО, восстановило функции национальной валюты как важного атрибута государственности, стимулировало приход инвестиций, развитие и стабильность экономики, стало прекрасным примером проведения денежной реформы без потерь для населения.

Председатель НБУ также отметил, что юбилей национальной валюты является хорошим случаем вспомнить историю гривни.