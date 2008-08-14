На годовщину независимости херсонские власти приглашают всех в пустыню

К 17-й годовщине независимости Украины Херсонская областная государственная администрация организовывает пеший переход через расположенную в области единственную в Европе песчаную пустыню – Олешковские пески.

Как сообщили УНИАН в управлении по делам прессы и информации Херсонсокй ОГА, переход состоится 20 августа вблизи города Цюрупинск, длина дистанции – до 5 км.

Областная госадминистрация приглашает желающих в возрасте до 50 лет принять участие в этом мероприятии.

Также в Херсонской области в этом году планируется открыть новый туристический маршрут – “Сафари в пустыню Олешковские пески”. Сейчас продолжается работа по обустройству маршрута: определены две смотровые площадки для туристических групп, проведена его маркировка, идет обустройство подъездных путей к пустыне.

Новый маршрут будет располагаться в 20 километрах от Херсона и в 75-80 километрах от курорта Скадовск.

Олешковские пески официально признаны единственной пустыней в Европе. Они занимают территорию размером 15 км на 20 км, которая окружена искусственными лесами. Олешковские пески – самый большой песчаный массив в Европе, имеющий уникальный климат, что признано многими научными институтами. Также это одно из крупнейших и уникальных месторождений кварцевого песка.