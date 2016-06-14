Афанасьева и Солошенко обменяли в числе первых из-за проблем со здоровьем - адвокат

Об этом сообщил адвокат Афанасьева Александр Попков в эфире телеканала "112 Украина".

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"Их обменяли в числе первых среди всех украинских политзаключенных, которые были в России, на основании того, что у них были проблемы здоровьем. У Солошенко – я его не защищаю, просто знаю из средств массовой информации – у него проблемы с онкологией. А у Геннадия (Афанасьева – УНИАН) у него было, точнее есть, не знаю в какой стадии, очень неприятное и опасное заболевание – фурункулез, при котором возможен сепсис – заражение крови", - отметил Попков.

При этом он сообщил, что в их случае был применен такой же метод освобождения, как и с Надеждой Савченко, - помилование президентом РФ Владимиром Путиным.

Адвокат рассказал, что попытки освободить Афанасьева предпринимались с осени прошлого года, при этом предлагалось несколько способов возвращения.

Также он сообщил, что российская сторона пошла на встречу в этом вопросе с мая этого года, уточнив: "не знаю на каких условиях".

Адвокат рассказал о чувствах Афанасьева в момент. Когда он подписывал прошение о помиловании.

"Он с огромным трудом, как минимум, недели две думал над настойчивым предложением, над уговорами российской стороны подписать это прошение о помиловании. Потому что с одной стороны он понимал, что это кратчайший путь на родину, а с другой стороны он боялся, что тем самым он подведет остальных политических узников, в том числе Сенцова и Кольченко", - отметил Попков.

При этом адвокат отметил, что сам Сенцов не возражал, чтобы Афанасьева вернули первым делом.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский самолет Ан-26 с незаконно осужденными в РФ гражданами Украины Юрием Солошенко и Геннадием Афанасьевым вылетел из подмосковного аэропорта "Внуково-2" в Украину, обмен завершен.