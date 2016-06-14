Самолет с украинцами Глищинской и Диденко приземлился в Москве - СМИ

Российский самолет доставил украинцев Глищинскую и Диденко в Москву, сообщают "РИА Новости".

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Как сообщалось ранее, Глищинская и Диденко были в числе организаторов и активных участников так называемой "Народной рады Бессарабии". Об этом писало местное издание "Думская".

По словам председателя СБУ Виталия Грицака, это было частью плана дестабилизации, который российские спецслужбы начали реализовывать год назад.

Директор телекомпании "Новая волна" Глищинская (Романова) была арестована сотрудниками СБУ в апреле прошлого года. Полтора месяца назад в СИЗО у нее родился сын. Кроме того, у нее есть еще двое несовершеннолетних детей.

Диденко — главный редактор сайта "Инфоцентр", принадлежащего сепаратисту Антону Давидченко. Во время ареста Диденко пытался бежать от сотрудников СБУ и выпрыгнул с 3-го этажа своей квартиры, в результате чего получил несколько переломов. При обыске правоохранители обнаружили у него кокаин. Суд приговорил Диденко к трем годам ограничения свободы, сейчас дело находится в апелляции.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский самолет Ан-26 с незаконно осужденными в РФ гражданами Украины Юрием Солошенко и Геннадием Афанасьевым вылетел из подмосковного аэропорта "Внуково-2" в Украину, обмен завершен.