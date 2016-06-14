Украинский самолет приземлился во "Внуково-2", операция по обмену Солошенко и Афанасьева начинается - источник
14:56, 14 июня 2016Общество
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Самолет Ан-26 Национальной гвардии Украины сел в аэропорту "Внуково-2", начинается операция по обмену незаконно осужденных в России граждан Украины Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева.
REUTERS
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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«Самолет приземлился. Надеемся оперативно забрать наших граждан и вылететь домой», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Афанасьев осужден в РФ к семи годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летний Солошенко - к шести годам по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.
10 июня председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о подготовительной работе для обмена осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева.
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