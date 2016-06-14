Украинский самолет приземлился во "Внуково-2", операция по обмену Солошенко и Афанасьева начинается - источник

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Самолет приземлился. Надеемся оперативно забрать наших граждан и вылететь домой», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Афанасьев осужден в РФ к семи годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летний Солошенко - к шести годам по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

10 июня председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о подготовительной работе для обмена осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева.