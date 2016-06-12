Во время ЛГБТ-марша задержали более 30 человек - СМИ
10:42, 12 июня 2016Общество
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Во время Марша равенства в Киеве задержали 20 человек из «штаба Корчинского».
Полиция провеля ряд задержаний / Громадське
Их доставили в Дарницкий райотдел полиции. Об этом сообщает корреспондент Громадського.
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«Еще 14 везут в сторону метро Левобережная, около 10 человек задержали у дома учителя, еще одного на Прорезной», — передает корреспондент.
Напомним, что в Киеве проходит Марш равенства за права людей и ЛГБТ-сообщества.
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