Мэр Донецка сомневается, что в городе будет улица Петлюры

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО сомневается, что город согласится на переименование в честь главы Директории Украинской народной республики Симона Петлюры улиц, парков, и скверов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, примет ли город к рассмотрению рекомендации по переименованию в честь С.Петлюры улиц, парков, и скверов Донецка.

«Я думаю, что на сегодняшний день на территории города нашего, на территории нашего края, в Донбассе такая историческая личность, как Симон Петлюра, он не пользуется авторитетом и так далее, - объяснил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, - Поэтому я думаю, что рекомендательно мы посмотрим, посоветуемся».

Как сообщалось, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО еще в 2005 году подписал указ с целью увековечения памяти выдающихся деятелей Украинской Народной Республики и Западно-украинской Народной Республики, утверждения в общественном сознании объективной оценки их роли в истории, обеспечения консолидации украинской нации, а также в связи с исполнением в 2005-2009 годах юбилейных годовщин со дня рождения выдающихся деятелей УНР и ЗУНР.