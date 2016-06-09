Группа лиц готовит провокации во время проведения марша ЛГБТ в Киеве - Деканоидзе
Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что полиция располагает информацией о желании отдельных лиц организовать провокации во время Марша равенства представителей ЛГБТ-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов), который состоится в Киеве 12 июня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.
"Хочу сказать, что мы владеем информацией, что есть группа людей, которые хотят сделать какие-то провокации", - заявила Деканоидзе.
По ее словам, полиция работает для того, чтобы обеспечивать правопорядок и безопасность каждого человека, обеспечивать свободу слова, демонстраций и собраний.
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"Обращаюсь к нашим гражданам: если вы увидите, что есть какие-то провокационные моменты, если вы увидите, что собирается группа людей, которые нехорошо себя ведут, пожалуйста, обращайтесь в "102". Это очень важно, потому что ответственность ляжет на каждого полицейского и каждого гражданина", - сказала Деканоидзе.
Как сообщал УНИАН, ранее Деканоидзе заявляла, что полиция будет действовать жестко в случае провокаций во время Марша равенства 12 июня в Киеве.