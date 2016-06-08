В Харькове неизвестные бросили взрывчатку во двор дома

В Харькове неизвестные бросили взрывное устройство на территорию домовладения.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции сегодня в 3:15 от 44-летней женщины.

По данным полиции, от взрыва никто не пострадал. Следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники провели осмотр территории, изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Следователями открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры для установления лиц, совершивших преступление.