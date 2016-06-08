В Харькове неизвестные бросили взрывчатку во двор дома
18:40, 08 июня 2016Общество
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По данным полиции, от взрыва никто не пострадал.
Следователями открыто уголовное производство / Фото УНИАН
В Харькове неизвестные бросили взрывное устройство на территорию домовладения.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции сегодня в 3:15 от 44-летней женщины.
По данным полиции, от взрыва никто не пострадал. Следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники провели осмотр территории, изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.
Следователями открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры для установления лиц, совершивших преступление.
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