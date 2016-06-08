ОБСЕ: сотрудника миссии незаконно удерживают в Донецке

"СММ ОБСЕ может подтвердить, что один из местных сотрудников миссии в Луганской области не вернулся из отпуска 7 июня, как было запланировано. Полиция была проинформирована", - говорится в сообщении на странице миссии в Facebook.

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"По имеющейся информации, он якобы находится в Донецке. Мы контактируем с соответствующими лицами, чтобы решить этот вопрос. Мы требуем его немедленного и безусловного освобождения", - заявляет СММ ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 6 июня в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение жены водителя ОБСЕ о его исчезновении. Он уехал из Стаханова (территория подконтрольная НВФ "ЛНР") на автобусе в Донецкую область, чтобы забрать свой автомобиль Suzuki, на котором планировал вернуться домой, после чего связь с ним была потеряна.