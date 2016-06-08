В Днепре беременная женщина помогла ограбить магазин - СМИ

Как рассказала 056.ua продавец магазина Наталья Тимошенко, все произошло 3 июня в 15.15.

"Сначала зашла беременная и попросила померять платье. Одновременно с ней в зашли еще две женщины. Пока я помогала беременной надеть платье, одна из посетительниц стояла сзади раскрыв платье так, чтобы за ним не было видно того, что делает третья дама. Скорее всего, именно она и залезла в стол и украла деньги", - рассказала Наталья.

Читайте такжеНа въезде в Одессу задержали преступников, ограбивших многодетную семью в Ровенской области

По словам девушки, что ее ограбили, она поняла не сразу. А когда поняла, что в кассе не хватает денег, забила тревогу. Выяснилось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали лица всех трех женщин, после визита которых магазин остался без выручки.