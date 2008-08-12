Смерч в восточном Крыму

Ураганный ветер, возникший в расположенном на побережье Азовского моря крымском селе Каменка, повредил 12 зданий и 4 автомобиля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, смерч прошелся по селу Ленинского района полуострова накануне. После этого он ушел в Азовское море.

На место чрезвычайной ситуации прибыла группа сотрудников МЧС Ленинского района. По оценке комиссии, в результате ураганного ветра повреждены крыши 12 зданий (11 жилых домов и магазина). «Из них крыша одного дома повреждена полностью, 5 домов - на 40-50%, еще 5 - на 5-10%. Полностью снесена крыша магазина. В результате падения шифера и веток повреждены 4 автомобиля», - сообщили в МЧС.

Кроме того, повреждены 4 участка линии электропередач на протяжении около 800 метров. В настоящее время в селе работает бригада РЭС.

Сегодня состоится заседание выездной комиссии Ленинской районной госадминистрации для определения размеров ущерба, нанесенного ураганным ветром.