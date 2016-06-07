Павлоград в Павлополуботск, а бывший Днепродзержинск в Прометей: на Днепропетровщине продолжают предлагать новые названия

Павлополуботск, Матвеевск, Слобода Хижняковская. Все это - новые названия, которые жители Павлограда присмотрели своему городу, передает 34 телеканал.

Жители Каменского (бывшего Днепродзержинска) также не устают придумывать вариации названия города. Все свои идеи небезразличные горожане фиксируют, регистрируя обращения в Единой системе местных петиций.

"Вчера в системе была зарегистрирована петиция с предложением переименовать Павлоград. Автор петиции предлагает сразу три новых варианта для Павлограда – Павлополуботск, Матвеевск, Слобода Хижняковская. До конца сбора подписей еще 89 дней", - говорится в сообщении.

Читайте также"Дніпропетровськ" продадут на аукционе

Жители бывшего Днепродзержинска, а сегодня уже Каменского, продолжают предлагать новые варианты названий, не смотря на то, что Верховная Рада еще 1 июня подписала постановление о переименовании города. Тем не менее, 3 июня в Единой системе местных петиций появилось предложение назвать город Днепродымом. А, непосредственно 1 июня, жители в петиции предложили еще более оригинальное название – Прометей.