"Черная бухгалтерия" может иметь доказательственное значение в совокупности с другими документами - НАБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сегодня на брифинге в Киеве.

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"Очень оживленная дискуссия идет по поводу того, какое доказательственное значение имеют эти документы, – безусловно, вопросы здесь есть, но, по моему мнению, в совокупности с другими доказательствами данные документы могут иметь доказательственное значение, но после проведения тщательного расследования, проведения почерковедческих экспертиз и проведения других следственных действий", - заявил Сытник.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака.

Он сообщил, что передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних чиновников на сумму почти 2 млрд долларов.