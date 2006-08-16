В Киеве «Мерседес» сбил трех инспекторов ГАИ

Вчера ночью на Бориспольской трассе под Киевом иномарка сбила трех инспекторов ГАИ, оформлявших дорожно-транспортное происшествие. Все трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Диагнозы оказались неутешительными: у всех пострадавших закрытые травмы груди и живота, а у одного - подозрение на перелом костей таза и позвоночника.

Управлял «Мерседесом» 35-летний житель Полтавы Сергей С. Водительский стаж - 16 лет, имеет право управлять всеми категориями автомобилей. Экспертиза засвидетельствовала, что он был трезв. Водитель «Мерседеса» утверждает, что сделал все возможное, чтобы избежать столкновения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело

Обком со ссылкой на Факты и комментарии