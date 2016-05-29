В оккупированном Крыму осудили одесского депутата за контрабанду мяса

В оккупированном Россией Крыму осудили депутата Одесского областного совета Николая Карпенко к 3,5 годам заключения и обязали его заплатить 49 млн рублей штрафа за незаконные поставки мяса в особо крупных размерах на территорию полуострова.

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Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета российских оккупантов в Крыму.

«Следствием и судом установлено, что с мая по ноябрь 2014 года Карпенко, действуя в составе организованной группы, при содействии сотрудников таможни, органов внутренних дел, а также инспекторов пограничного ветеринарного надзора, представив в ходе таможенного контроля товаросопроводительные документы на перемещаемый товар, содержащие подложные сведения, незаконно переместил через таможенную границу... мясо свинины стоимостью свыше 100 миллионов рублей, что является особо крупным размером», - говорится в сообщении.

Кроме того, Карпенко обвинили в подделке документов и попытке дать следователю 30 тыс. долл. взятки через посредника. Как сообщается, после передачи денежных средств посредник был задержан.

Как сообщалось, депутат Одесского облсовета Карпенко был задержан сотрудниками ФСБ в ноябре 2014 года. Он содержался в Симферополе.