Порошенко подписал закон об усилении соцзащиты лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами

Закон направлен на усиление государственной поддержки семей, где воспитываются дети-инвалиды подгруппы А, говорится в сообщении на официальном сайте президента.

Согласно закону, одному из родителей, приемных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, усыновителей, опекунов, попечителей назначается надбавка на уход за ребенком-инвалидом подгруппы А независимо от факта работы, учебы, службы.

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Законом также вносятся изменения в некоторые законы Украины, которыми к кругу застрахованных лиц относится один из неработающих трудоспособных родителей, усыновителей, опекун, попечитель, которые фактически осуществляют уход за ребенком-инвалидом, а также неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидом І группы или за лицом преклонного возраста, которое по заключению медицинского учреждения требует постоянного постороннего ухода или достиг 80-летнего возраста, если такие неработающие трудоспособные лица получают помощь, надбавку или компенсацию согласно законодательству.

Отмечается, что периоды получения этими лицами надбавки предлагается засчитывать в страховой стаж и уплачивать за них страховые взносы из Государственного бюджета.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.