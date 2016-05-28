В Канаде рассмотрят предложение об отмене виз гражданам Украины
Во ходе съезда правящая Либеральная партия Канады рассмотрит предложение об отмене виз гражданам Украины для краткосрочных поездок.
Соответствующее предложение на обсуждение съезда вынесло отделение Либеральной партии в провинции Саскачеван.
"Предлагаем согласовать отмену Либеральным правительством Канады туристических и бизнес виз для граждан Украины, у которых есть биометрические паспорта и которые планируют находиться на территории Канаде не более 90 дней", - говорится в документе.
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Также предлагается принять соответствующий законопроект до 24 августа 2016 года, отметив таким образом "25-ю годовщину независимости Украины и 125 лет от начала украинской иммиграции в Канаду".
В документе также упоминается, что Украину и Канаду связывают долгие и глубокие отношения, в том числе 1,3 миллиона канадских украинцев, обосновавшихся в стране за последние 125 лет.