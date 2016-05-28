В Канаде рассмотрят предложение об отмене виз гражданам Украины

Соответствующее предложение на обсуждение съезда вынесло отделение Либеральной партии в провинции Саскачеван.

"Предлагаем согласовать отмену Либеральным правительством Канады туристических и бизнес виз для граждан Украины, у которых есть биометрические паспорта и которые планируют находиться на территории Канаде не более 90 дней", - говорится в документе.

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Также предлагается принять соответствующий законопроект до 24 августа 2016 года, отметив таким образом "25-ю годовщину независимости Украины и 125 лет от начала украинской иммиграции в Канаду".

В документе также упоминается, что Украину и Канаду связывают долгие и глубокие отношения, в том числе 1,3 миллиона канадских украинцев, обосновавшихся в стране за последние 125 лет.