СКМ увеличит уставной фонд в 370 раз

ЗАО “Систем кэпитал менеджмент” планирует увеличить уставный фонд на 855,7 млн. грн. – до более чем 858 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, по инициативе акционера ЗАО «СКМ», владеющего более 10% акций Общества, в повестку дня общего собрания акционеров СКМ, которое назначено на 28 августа 2006 года, включен вопрос об увеличении уставного фонда ЗАО. Планируется, что уставный фонд СКМ может быть увеличен на 855,7 млн. грн. и составит более 858 млн. грн.

В случае принятия акционерами положительного решения по данному вопросу повестки дня, привлеченные средства будут направлены на развитие профильных бизнесов Группы, указывается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, собрание акционеров ЗАО “СКМ” назначено на 28 августа с.г. в Донецке. Предварительно сообщалось, что в повестку дня собрания внесен вопрос о перерегистрации юридического адреса ЗАО «СКМ».

Справка УНИАН. ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (г.Донецк) – создана в 2000 г., является крупнейшей управляющей компанией Украины, владеет и управляет активами в металлургической, машиностроительной, энергетической, угольной, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа и других отраслях и сферах экономики. В настоящее время СКМ владеет контрольными пакетами акций более 90 предприятий (включая опосредованное владение).

В частности, компания является акционером металлургического комбината «Азовсталь», Енакиевского металлургического завода, Харцызского трубного завода, Авдеевского коксохимического завода, Центрального и Северного горно-обогатительных комбинатов.

90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит Ринату АХМЕТОВУ, 10% - его жене, Лилии СМИРНОВОЙ.

В 2005 году чистая прибыль ЗАО «СКМ» составила 864 млн. грн. (без учета финансовых результатов Группы).