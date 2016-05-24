В центре Львова при столкновении двух автомобилей пострадали 7 человек

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 мая в 01.54 на перекрестке улиц Дорошенко и Словацкого.

На месте ДТП работали четыре бригады скорой помощи, двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи, еще пятеро доставлены в 8-ю городскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести.

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Личности пострадавших, а также причины ДТП выясняются.

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные в Киеве пьяный водитель "Ауди" на высокой скорости врезался в попутный автомобиль "Субару". В результате водитель "Субару" скончался на месте происшествия от полученных травм.