Координатор блокады оккупированного Крыма признался в российском гражданстве

Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о его российском гражданстве, передает издание "Гордон".

"Я был гражданином России, пока им и остался. И здесь, в Украине, мне тоже выдали украинский паспорт. А что в этом такого? У нас на блокаде полно граждан России, Грузии, Турции, Канады, Узбекистана, Казахстана, которые за Украину... Я – крымский татарин, и не имеет значения, какой у меня паспорт", – отметил он.

Ислямов добавил, что крымские татары хотят возвращения Крыма в Украину, потому что только так они добьются свободы. "Мы не можем сейчас говорить ни о чем другом, кроме возвращения Крыма в Украину, потому что это – легитимная штука. А вот паспорт пусть будет какой угодно, хоть Брунея", – считает он.

Читайте также"Никаких бунтов и референдумов": Ислямов рассказал о задачах батальона "Крым" до и после освобождения полуостроваНапомним, о том, что Ислямов является гражданином России, ранее сообщил депутат Бахчисарайского городского совета Республики Крым Константин Кнырик.

На своей странице в Facebook он написал, что Ислямов имеет двойное гражданство, и разместил фотокопию его российского паспорта, в том числе с адресом его регистрации.