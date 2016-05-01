Координатор блокады оккупированного Крыма выступил за создание крымскотатарской армии (видео)

Он заявил, что сейчас хотят создать новое направление в национальной политике, передает Крым.Реалии.

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"Возможно, сейчас крымскотатарский народ поймет, что все-таки необходимо создавать собственную армию. У нас есть свои политические силы, у нас есть депутаты Верховной Рады, но у нас нет собственной армии. Поэтому мы должны сделать так, чтобы у нас была армия в составе Украины в лице батальона Номана Челебиджихана. Мы этого добиваемся", - отметил Ислямов.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля подконтрольный РФ "Верховный суд Крыма" признал объединения "Меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Иск подала самозваный "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность. Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису крымскотатарского народа норм "антиэкстремистского" законодательства России грозит уголовными преследованиями не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.