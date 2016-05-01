Координатор блокады оккупированного Крыма выступил за создание крымскотатарской армии (видео)
Глава штаба акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов выразил надежду, что после запрета Меджлиса крымскотатарский народ осознает необходимость создания собственной армии.
Он заявил, что сейчас хотят создать новое направление в национальной политике, передает Крым.Реалии.
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"Возможно, сейчас крымскотатарский народ поймет, что все-таки необходимо создавать собственную армию. У нас есть свои политические силы, у нас есть депутаты Верховной Рады, но у нас нет собственной армии. Поэтому мы должны сделать так, чтобы у нас была армия в составе Украины в лице батальона Номана Челебиджихана. Мы этого добиваемся", - отметил Ислямов.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля подконтрольный РФ "Верховный суд Крыма" признал объединения "Меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.
Иск подала самозваный "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность. Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису крымскотатарского народа норм "антиэкстремистского" законодательства России грозит уголовными преследованиями не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.