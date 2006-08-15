Черновецкий созывает пресс-конференцию

Завтра, 16 августа, в 11.30 по адресу: ул. Крещатик, 36, 2-й этаж, Колонный зал, состоится пресс-конференция Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, посвященная актуальным вопрос жизнедеятельности столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в частности, мэр Киева расскажет о новых подходах столичной власти к финансовому наполнению городского бюджета и к взаимоотношениям с налогоплательщиками; основные направления деятельности в системе жилищно-коммунального управления; решении резонансных проблем: строительство метро, помощь обманутым инвесторам «Элит-центр», предложения относительно Русановских садов, обустройство мостов, вопросы градостроительной сферы, политика Киевского городского председателя относительно коммунальных предприятий; обустройство парковок в центральной части Киева; ограничении столичной власти на въезд крупногабаритных грузовиков к центральным улицам столицы.

Аккредитация для представителей СМИ на пресс-конференцию проводится сегодня, 15 августа, до 18.00 и завтра, 16 августа, до 10.30 по телефонам 279-24-11, 279-93-42.