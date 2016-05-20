Климкин: ЕС не будет откладывать рассмотрение введения безвизового режима с Украиной

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, в Брюсселе обсуждается процедура, каким образом Европейская комиссия могла бы прекращать безвизовый режим в случае очень серьезных его нарушений.

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«В случае возникновения миграционных кризисов... это вопрос должен быть обсужден на следующем заседании министров (внутренних дел) Евросоюза, - сказал Климкин.

Относительно одобрения Советом ЕС законодательной инициативы Европейской комиссии о введении безвизового режима с Украиной, министр выразил надежду, что это произойдет нынешним летом.

«Летом, мы все очень надеемся и на это очень работаем, соответствующие решения должны быть приняты. То есть, не нужно говорить об отсрочке. Просто вопрос действительно - в плане миграционного менеджмента и понимания, какими будут европейские решения. Они как раз обсуждаются в этом месяце, и будут в следующем месяце», - заявил Климкин.

Он напомнил, что ключевые решения принимает Совет ЕС на высшем уровне, встреча должна состояться в конце июня.