Луценко повысил статус милиции в Запорожье и Днепропетровске

Управление Министерства внутренних дел Украины в Запорожской области реорганизовано в главк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Запорожье министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, основная причина реорганизации – несоответствие штатов УМВД реальной криминогенной нагрузке в Запорожской области.

«Учитывая криминогенную ситуацию в области, мной принято решение реорганизовать УМВД в главк милиции в Запорожской области, что повысит статус и уровень ответственности милиции перед министерством и решит вопрос несоответствия штатного состава уровню преступности, которая в Запорожской области самая высокая в Украине», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр также отметил, что по таким же причинам им принято решение о реорганизации в главк Управления МВД в Днепропетровской области.