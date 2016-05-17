Россия отправила на оккупированный Донбасс 35 тысяч бланков своих паспортов - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В начале мая с.г. в т.н. «ДНР» через н.п. Мариновка из Ростовской области РФ ввезено 1,2 млрд российских рублей и 382 тыс. долл. США наличными для обеспечения функционирования органов местного управления и повседневной деятельности воинских подразделений ВС РФ", - говорится в сообщении ГУР.

Также в разведке отмечают, что из России на Донбасс было переправлено 35 тысяч бланков паспортов, предназначенных для оформления гражданства РФ лицам, которые изъявили желание и будут отобраны для службы по контракту в вооруженных силах РФ.

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