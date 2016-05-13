Эстония передала Украине конфискованный на границе с РФ древний меч (фото)

Как информирует пресс-служба Министерства культуры Украины, торжественная церемония передачи-получения меча состоялась 12 апреля в Центре украинской культуры в Таллинне.

«Вчера эстонская сторона торжественно передала украинской делегации Меч Викинга в рамках сотрудничества стран-участниц Конвенции о мерах, направленных на запрет и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 14 ноября 1970 года. За возвращение этой ценности в Украину мы сердечно благодарны эстонской стороне, которая задержала передачу меча России. Со своей стороны Украина предоставила доказательства того, что найденный меч был незаконно вывезен с территории Украины. Важно, что такой благородный шаг дружественной Эстонии продолжает наше сотрудничество в то время, когда мы стремимся к евроинтеграции», - отметил начальник управления музейного дела и культурных ценностей Минкультуры Василий Рожко.

Он также сообщил, что в дальнейшем раритетный меч будет передан Национальному научно-исследовательскому реставрационному центру Украины для проведения экспертизы и реставрационных работ, после чего меч передадут в Музейный фонд Украины и он будет представлен для широкого обзора.

Читайте такжеЖитель Норвегии случайно нашел меч викингов, которому более 1200 лет