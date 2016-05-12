В ЛНУ им. Франко учредили стипендии имени Героев Небесной Сотни и воинов АТО

В Львовском университете имени Ивана франко основали академические стипендии имени Героев Небесной Сотни и Героев АТО. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

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"С целью достойного чествования памяти студентов Львовского Университета имени Ивана Франко, которые погибли во время Революции Достоинства и памяти преподавателей и студентов, которые проявили личное мужество, героизм и верность военной присяге, погибли во время отпора российской вооруженной агрессии на Востоке Украины, согласно решению Ученого совета от 27 апреля 2016 года в Львовском национальном университете имени Ивана Франко основаны академические стипендии имени Героев Небесной Сотни и Героев АТО", - говорится в сообщении.

В ЛНУ объяснили, что именная стипендия будет назначаться студентам дважды в год, основными критериями в отборе кандидатур будет участие в национально-патриотических мероприятиях, общественной и волонтерской деятельности, успешная учеба, достижения в научно-исследовательской работе и других сферах студенческой жизни.

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Следовательно, университет основал шесть академических именных стипендий для студентов соответствующих факультетов: стипендия имени Игоря Костенко (географический факультет), стипендия имени Сергея Кемского (философский факультет) стипендия имени Богдана Сольчаника (исторический факультет, стипендия имени Дмитрия Чернявского (экономический факультет), стипендия имени Владимира Труша (факультет культуры и искусств) и стипендия имени Степана Петровского (геологический факультет).