В Тернопольской области пронесся смерч (видео)
04:28, 12 мая 2016Общество
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В среду, 11 мая, в Тернопольской области пронесся смерч.
Это необычное природное явление для данного региона / facebook.com/ukrgmc.official
Об этом сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.
"Сегодня (11 мая - ред.) наблюдался смерч возле села Ивачев Долишний, что на Тернопольщине", - говорится в сообщении.
В гидрометцентре отметили, что это необычное природное явление для данного региона.
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Очевидцы опубликовали в Youtube видео данного природного явления.
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