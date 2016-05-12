В Тернопольской области пронесся смерч (видео)

04:28, 12 мая 2016
Общество
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В среду, 11 мая, в Тернопольской области пронесся смерч.

facebook.com/ukrgmc.official

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

"Сегодня (11 мая - ред.) наблюдался смерч возле села Ивачев Долишний, что на Тернопольщине", - говорится в сообщении.

В гидрометцентре отметили, что это необычное природное явление для данного региона.

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Очевидцы опубликовали в Youtube видео данного природного явления.

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