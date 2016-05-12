В Тернопольской области пронесся смерч (видео)

Об этом сообщается на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

"Сегодня (11 мая - ред.) наблюдался смерч возле села Ивачев Долишний, что на Тернопольщине", - говорится в сообщении.

В гидрометцентре отметили, что это необычное природное явление для данного региона.

Читайте такжеВ США экстрималы сняли огромный торнадо с рекордно близкого расстояния (видео)

Очевидцы опубликовали в Youtube видео данного природного явления.