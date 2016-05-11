Украина оказалась среди стран с наихудшим состоянием соблюдения прав ЛГБТ в Европе

Об этом говорится в опубликованных во вторник, 10 мая, результатах исследования ILGA-Europe, передает Deutsche Welle.

Европейское подразделение международной ассоциации защиты прав ЛГБТ проанализировал ситуацию в 49 странах Европы по широкому спектру критериев, включая наличие или отсутствие преследований, запрет на однополые браки и усыновление детей однополыми парами, соблюдением свободы собраний и тому подобное.

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Наихудшее состояние соблюдения прав ЛГБТ среди исследованных стран - в Азербайджане, где уровень свободы ЛГБТ оценивается менее, чем в 5 процентов. На предпоследнем месте - Россия, где совокупный показатель соблюдения прав достиг 6,5 процента.

Уровень свободы для представителей ЛГБТ-сообщества в Украине оценили в 13,3 процента и оказалась на шестом месте снизу в общем рейтинге.

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Высокий уровень соблюдения равноправия - на Мальте, которая набрала почти 88 процентов. Германия оказалась на 16 месте с 55 процентами свобод для представителей ЛГБТ-сообщества.