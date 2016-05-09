На Львовщине экс-начальник отдела полиции насмерть сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова.

Как отмечается в сообщении, 8 мая, в 22.20, на автодороге "Львов – Ковель", возле поселка Горняк Сокальского района водитель автомобиля "Рено Докер" совершил наезд на девочку-пешехода и с места происшествия скрылся, оставив автомобиль на месте происшествия.

"Пострадавшая 12-летняя девочка была доставлена в больницу и во время оказания медицинской помощи скончалась. Тот, кто сбил ребенка, скрылся с места ДТП и после совершенного снимал в больнице побои, чтобы получить алиби, будто-то автомобиль украли. По предварительной информации, автомобиль зарегистрирован на 58-летнего бывшего начальника Червоноградского отдела полиции. Дорожно-транспортное происшествие произошло на глазах 17-летней сестры погибшей девочки, которая шла рядом", - отмечается в сообщении патрульной полиции Львова.

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По информации источников в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, установлено, что на момент ДТП за рулем находился 58-летний владелец автомобиля.

Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе во Львове иномарка на большой скорости слетела в кювет и перевернулась. Тогда два человека погибли, еще трое были ранены.