Тука: межведомственные мобильные группы на границах не решат проблему незаконного растаможивания товаров

Такое мнение заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука высказал в эфире телеканала "112 Украина".

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"Я убежден, что если есть политическая воля, то ничего сверхсложного в этом (в наведении порядка на таможнях за три недели) нет. Надо понимать, когда премьер-министр говорил о мобильные группы, то существует несколько принципиально различных схем растаможивания грузов. К сожалению, подавляющее большинство грузов, которые растаможивается незаконным путем, не растаможиваются в тех таможнях, которые расположены непосредственно на границе. И мобильные группы эту проблему не решат", - отметил он.

По словам Туки, незаконном растаможивании товаров осуществляется в гражданских зонах далеко от границ.

"Если посмотреть по объему, по стоимости грузов, то я убежден, что большинство грузов проходят не через границу захода, а через портовые переходы. И, во-вторых, это такие грузы, как, например, нефть, электроэнергия, аммиак. То есть это грузы, очистку которых мы не наблюдаем визуально", - добавил он.

При этом Тука отметил, что инициатива создания такого подразделения не будет лишней.

"Они будут дополнительным контролем за фурами, которые пересекают границу, их там немало. Каким образом они проходят таможенную очистку, специалисты знают лучше", - сказал он.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман дал три месяца на наведение порядка на Львовской таможне.

Как сообщал УНИАН, 7 мая председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил, что в ближайшее время на границе начнут работу 20 мобильных межведомственных групп по борьбе со злоупотреблениями на таможнях и нарушениями таможенных правил.