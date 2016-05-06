Американское посольство совместно с ФБР передало НАБУ оборудование и компьютеры на $500 тысяч

Как сообщается на странице Посольства США в Facebook, 5 мая посол Джеффри Пайетт посетил НАБУ и встретился с директором бюро Артемом Сытником, первым заместителем директора Гизо Углавой и другими работниками НАБУ, в том числе детективами и аналитиками.

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В апреле Отдел по правоохранительным вопросам (INL) Посольства США в сотрудничестве с ФБР передал НАБУ в дар оборудование для оцифровки бумажных документов, компьютеры, программное обеспечение на 500 тыс. долларов, которым ФБР пользуется для расследования коррупции и других сложных дел. По состоянию на март, благодаря финансированию INL, к работе НАБУ был привлечен агент ФБР, основная задача которого - помочь установить сканеры, а также поделиться с детективами лучшими практиками ФБР в расследовании коррупции и других сложных дел.

Пайетт сообщил Сытнику, что Отдел по правоохранительным вопросам профинансирует совместные учения офицеров Специального подразделения быстрого реагирования США (SWAT) и офицеров по тактическим операциям НАБУ по вопросам проведения арестов с высокой степенью риска и тактических правоохранительных операций.

В этой связи отмечено, что правительство США стремится поддерживать НАБУ в усилиях побороть коррупционные схемы в государственном секторе, подрывающие потенциал Украины.

С 2015 года Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США сотрудничает с НАБУ, чтобы обеспечить прозрачный, на конкурентной основе, процесс отбора детективов, аналитиков и других членов команды бюро. Также с прошлого года отдел INL профинансировал базовые пятинедельные тренинги для 70 детективов, проведенные Центром противодействия коррупции.

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При финансовой поддержке INL Офис зарубежной поддержки прокуратуры (OPDAT) провел два мастер-класса для детективов НАБУ по международному сотрудничеству.

В этом году Отдел по правоохранительным вопросам профинансировал поездки и сопровождение детективов бюро на недельные курсы Международной правоохранительной академии (ILEA) в Будапеште, посвященные расследованию коррупции и привлечению к ответственности за коррупцию.