Порошенко продал свою ”Мрію”

На прошлой неделе была завершена сделка по приобретению ОАО «Внешторгбанк» (Россия) украинского банка «Мрия». Об этом заявил президент - председатель Правления ОАО «Внешторгбанк» Андрей КОСТИН в понедельник журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в ближайшее время ВТБ планирует осуществить объединение «Внешторбанк-Украина» с банком «Мрия». А также российский банк намеревается развивать филиальную сеть своего дочернего банка в Украине и планирует позиционировать его как универсальный банк, сообщил А.КОСТИН.

Как сообщал УНИАН, в конце января т.г. «Внешторгбанк» (Россия) приобрел 98% пакета акций АКБ «Мрия».

По словам председателя Наблюдательного совета АКБ «Мрия» Игоря КОНОНЕНКО, сумма сделки составила 70 млн. долл.

По словам А.КОСТИНА, «Внешторгбанк» до конца текущего года планирует вложить в капитализацию АКБ «Мрия» 25 млн. евро. При этом он отметил, что до конца 2006 года планируется завершить процесс слияния и банк в будущем будет работать под одним брендом - «Внешторгбанк».

А.КОСТИН также сообщил, что на протяжении ближайших трех лет российский банк планирует вложить в свой дочерний банк в Украине около 300 млн. евро.

В конце 2005 года Антимонопольный комитет Украины предоставил ОАО «Банк внешней торговли» (Россия) разрешение на приобретение пакета акций АКБ «Мрия», который превышает 50% уставного фонда.

Ранее ОАО «Внешторгбанк» (Россия) сообщал о том, что изучает возможность приобретения одного из украинских банков для расширения сети филиалов своего дочернего банка «Внешторгбанк (Украина)».

Справка УНИАН. Банк «Мрия» основан в 1992 году. На сегодня входит в третью десятку украинских банков. Активы банка на 1 октября 2005 года составили 1 млрд. 742 млн. 946 тыс. грн., обязательства - 1 млрд. 532 млн. 191 тыс. грн., собственный капитал - 210 млн. 755 тыс. грн., уставный капитал - 121 млн. 456 тыс. грн. Прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2005 года составила 24 млн. 253 тыс. грн.

Банк «Мрия» контролируют экс-секретарь Совета безопасности и обороны Украины Петр ПОРОШЕНКО и его родственники.