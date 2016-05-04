В Днепропетровске сократят легендарный базар "Озерка"

Как сообщает 056.ua, в частности говорится о том, что в Днепропетровске будет возобновлено движение транспорта по улице Боброва. Решение, подписанное мэром Днепропетровска Борисом Филатовым, уже опубликовали на сайте городского совета.

Известно, что "Озерка" занимает часть улицы Боброва, таким образом, рынку придется ужаться.

Проезд будет возобновлен от Сечевого переулка до улицы Надежды Алексеенко. Процесс освобождение улицы от ларьков и киосков «Озерки» будет контролироваться полицией, а на выполнение указа торговцам дали 3 месяца.

Как сообщал УНИАН, в конце марта киевские власти опубликовали список МАФов в столице, подлежащих демонтажу.