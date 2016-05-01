В Пасхальную ночь президент с супругой молились за Украину в нескольких храмах Киева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, во Владимирском кафедральном соборе президентская чета вместе с патриархом Киевским и всей Руси-Украины, предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом и верующими прошли крестным ходом вокруг храма. После этого они приняли участие в Пасхальном богослужении, которое провел настоятель УПЦ КП.

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Петр и Марина Порошенко также посетили праздничную службу в Церкви Святого Николая Чудотворца на Аскольдовой могиле.

Далее глава государства вместе с супругой присоединились к Пасхальному богослужению в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. В Трапезной церкви праздничную службу отправил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

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Во всех киевских христианских святынях Порошенко вместе с супругой поздравляли верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым.