В Пасхальную ночь президент с супругой молились за Украину в нескольких храмах Киева
Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной в Пасхальную ночь посетили несколько христианских храмов Киева и приняли участие в праздничных богослужениях.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, во Владимирском кафедральном соборе президентская чета вместе с патриархом Киевским и всей Руси-Украины, предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом и верующими прошли крестным ходом вокруг храма. После этого они приняли участие в Пасхальном богослужении, которое провел настоятель УПЦ КП.
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Петр и Марина Порошенко также посетили праздничную службу в Церкви Святого Николая Чудотворца на Аскольдовой могиле.
Далее глава государства вместе с супругой присоединились к Пасхальному богослужению в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. В Трапезной церкви праздничную службу отправил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.
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Во всех киевских христианских святынях Порошенко вместе с супругой поздравляли верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым.