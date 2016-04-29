В Харькове задержали студента, подозреваемого в связях с ИГИЛ

Как сообщает АТН со ссылкой на реестр судебных решений, мужчина подозревается в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст.263 УК Украины).

Как выяснилось, 17 июня 2015 года завербованные международной террористической организацией "Исламское государство" студент 2 курса Харьковского национального университета им. Каразина и его сожительница - гражданка Украины вылетели из Киева в Стамбул, а затем - в Багдад, где мужчина совершил теракт путем самоподрыва. В результате погибли 20 человек, ранены - 60.

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Во время проведения операции по установлению на территории Харькова представителей ИГИЛ правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого. Они обнаружили там механизм с запалом УЗРГМ-2, корпус гранаты Ф-1, а также символику и идеологическую литературу ИГИЛ.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца, с возможностью внесения залога в размере 179 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, из Украины выдворили пятерых завербованных "Исламским государством" иностранцев.