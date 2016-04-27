Из Украины выдворили пятерых завербованных "Исламским государством" иностранцев

Граждане из стран постсоветского пространства прибыли в Украину, куда им пообещали выслать из-за границы фальшивые документы. В дальнейшем они планировали отправиться в зону сирийского конфликта. Сотрудники СБ Украины совместно с миграционной службой оперативно установили факт пребывания сторонников ИГ на съемной столичной квартире.

По материалам СБУ принято решение о принудительном возвращении иностранцев в страны происхождения.

Читайте такжеВ Харькове идеологи ИГИЛ пытаются вербовать иностранных студентов в террористы – СБУ

В течение прошлого года усилиями Службы безопасности Украины из страны было выдворено 25 потенциальных участников террористической организации. Шестерых участников "Исламского государства", которые находились в международном розыске по линии Интерпола, сотрудники спецслужбы задержали для дальнейшей экстрадиции.