На Харьковщине задержали депутата райсовета, требовавшего взятку в 60 тысяч

Как сообщает пресс-центр СБУ, депутат требовал от местного жителя свыше 60 тысяч гривень за положительное решение вопроса о выделении земельного участка площадью 2 гектара.

Сотрудники спецслужбы установили, что избранник планировал передать большую часть суммы другим должностным лицам для "поддержки" принятия решения.

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Вымогатель предложил перечислять деньги на банковские карточки. Правоохранители задержали депутата в помещении райсовета после перечисления на карту его родственника последней части взятки в размере 10 тысяч гривень.

Открыто уголовное производство по признакам ст. 368, ст. 369 и ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников коррупционной сделки.