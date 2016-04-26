Полиция задержала дезертира, собиравшего каждый день в аэропорту Киева по 5 тысяч якобы для бойцов АТО (фото, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что по данному факту следователи управления полиции начали уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В полиции рассказали, что мужчину в 2015 году привлекали к ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы. Кроме того, участия в боевых действиях и в АТО он не брал, а помощь ВСУ не предоставляет.

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"За время своей деятельности успел зарегистрировать благотворительную организацию и собирал деньги якобы на помощь бойцам АТО. Однако на официальный запрос в Минобороны правоохранители получили ответ: эта организация никакой помощи военнослужащим не предоставляет", - говорится в сообщении.

Так, мужчина уже признался правоохранителям: "работал" почти каждый день по три-четыре часа, знал расписание самолетов и выбирал наиболее "перспективные" рейсы. Одевшись в военную форму, мужчина просил деньги как у граждан Украины, так и у иностранцев. Ежедневно его "заработок" составил около 5 тысяч гривень.