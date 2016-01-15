В Киеве задержан дезертир с гранатами и взрывчаткой (фото)

15:50, 15 января 2016
Общество
1431 0

В Киеве полиция задержала подозреваемого в дезертирстве, у которого были найдены гранаты, взрывчатка и патроны.

Facebook/Илья Кива

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива.

"В ходе оперативной отработки в г. Киеве сотрудниками департамента противодействия наркопреступности, был задержан гр. Авраменко Богдан, находящийся в розыске за дезертирство", - написал он.

Читайте также"Не хотел воевать на Донбассе": ФСБ заявила о задержании на границе с Крымом украинского военного-дезертира

При осмотре у него были найдены боевые гранаты, тротиловые шашки и патроны к автомату АК. 

"Сколько еще таких Богданов разгуливает по нашим городам с гранатами...", - добавил Кива.

Facebook/Илья Кива

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter