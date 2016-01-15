В Киеве задержан дезертир с гранатами и взрывчаткой (фото)

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива.

"В ходе оперативной отработки в г. Киеве сотрудниками департамента противодействия наркопреступности, был задержан гр. Авраменко Богдан, находящийся в розыске за дезертирство", - написал он.

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При осмотре у него были найдены боевые гранаты, тротиловые шашки и патроны к автомату АК.

"Сколько еще таких Богданов разгуливает по нашим городам с гранатами...", - добавил Кива.