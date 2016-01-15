В Киеве задержан дезертир с гранатами и взрывчаткой (фото)
15:50, 15 января 2016Общество
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В Киеве полиция задержала подозреваемого в дезертирстве, у которого были найдены гранаты, взрывчатка и патроны.
В Киеве задержан дезертир с гранатами и взрывчаткой / Facebook/Илья Кива
Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива.
"В ходе оперативной отработки в г. Киеве сотрудниками департамента противодействия наркопреступности, был задержан гр. Авраменко Богдан, находящийся в розыске за дезертирство", - написал он.
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При осмотре у него были найдены боевые гранаты, тротиловые шашки и патроны к автомату АК.
"Сколько еще таких Богданов разгуливает по нашим городам с гранатами...", - добавил Кива.
Департамент противодействия наркопреступности задержал дезертира / Facebook/Илья Кива
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