В райотделе милиции повесился мужчина, задержанный за хулиганство

В Винницкой области в районном отделе милиции повесился 43-летний местный житель, который был задержан за хулиганство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника УМВД в Винницкой области Николай ЗАГОРУЛЬКО.

По его словам, погибший был задержан накануне за мелкое хулиганство после того, как в райотдел позвонили по телефону из фельдшерско-акушерского пункта и сообщили, что туда доставили женщину, которую избил зять.

"В 6 часов вечера мужчину задержали в порядке ст.173 Кодекса об административных правонарушениях и доставили в Винницкий райотдел милиции. Он находился в комнате для админзадержанных и ждал решения суда, который должен был состояться на следующий день", - сообщил Н.ЗАГОРУЛЬКО.

Он также сообщил, что между 6-ю и 7-ю часами утра сотрудники милиции, зайдя в камеру, увидели, что задержанный не дышит. Мужчина повесился на молнии от летней куртки. Вырвав молнию, он один конец привязал к крану для воды, другим - обмотал шею. Спасти мужчину не удалось.

"Комнату для админзадержанных, где повесился мужчина, осмотрели в присутствии прокурора. Никаких следов, которые бы свидетельствовали о побоях или истязаниях, обнаружено не было", - сообщил Н.ЗАГОРУЛЬКО.

По данному факту проводится расследование.