Варфоломей рассказал про право и долг церкви-матери

Забота о защите и восстановлении церковного единства является общей обязанностью всего общества.

Об этом сегодня в Киеве на Софийской площади во время праздничных мероприятий по случаю 1020-летия Крещения Киевской Руси заявил Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ I, передает корреспондент УНИАН.

Он благословил украинский народ и приветствовал решение о праздновании этого праздника на официальном уровне.

Вселенский Патриарх отметил, что в этом многогранном событии празднуется вклад Вселенского Патриархата в христианизацию европейцев, и подчеркиваются новые европейские перспективы украинской нации. «Это Крещение остается невысыхающим источником силы, которая не только поддерживает его внутреннее духовное единство, но и использует его в полной мере в важной сфере международных отношений», - сказал ВАРФОЛОМЕЙ I. По его словам, это событие необходимо использовать для восстановления объединительной роли, которую сыграла православная церковь в сознании христолюбивой нации. ВАРФОЛОМЕЙ I подчеркнул, что разделение церквей сегодня разрушает не только духовное единство, но и гражданское единство украинского народа и несет в себе проблемные последствия для будущего Украины.

«Церковь-мать имеет не только право, но и долг поддерживать в пределах установившейся православной традиции любое конструктивное и перспективное предложение, которое бы как можно скорее ликвидировало опасное разделение в церковном теле, чтобы зло не стало большим для Святой церкви в Украине и церкви вообще», - сказал он.

По его словам, различные политические и церковные трудности, вызванные существующей путаницей, являются очевидными. «Но всем известно, что забота о защите и восстановлении церковного единства является нашим общим долгом, который превосходит любые политические или церковные цели», - отметил ВАРФОЛОМЕЙ I.